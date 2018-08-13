Суд обязал Насирова носить электронный браслет еще 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом сообщает "Громадське".

Суд обязал Насирова еще 2 месяца носить электронный браслет и сдать на хранение загранпаспорта. Экс-главе ГФС также нельзя оставлять без разрешения Киевскую область и общаться с другими фигурантами производства. Он обязан являться по первому вызову суда или правоохранителей.

Роман Насиров обязан носить электронный браслет и выполнять все возложенные на него обязанности до 11 октября. Таким образом суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Напомним, сегодня сообщали, что в Киеве заминировали суд, в котором рассматривали дело Насирова. Но со временем информация о заминировании не подтвердилась.

Ранее Насиров требовал передать его дело на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.