Суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий

Суд обязал Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Верховную Раду.

Как сообщает "РБК-Украина", об этом во время заседания ЦИК заявила глава Комиссии Татьяна Слипачук.

По ее словам, соответствующее решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

"Только что поступила информация, что Шестой апелляционный суд принял решение о новой жеребьевке. На сегодняшний день фактически выборку на 5 млн 200 бюллетеней", - заявила Слипачук.

Она также добавила, что Центризбирком будет оспаривать данное решение.

"Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты упомянутого решения, но я вам сообщаю, что если это акция, направленная на срыв выборов, все официальные действия будут заранее вам озвучены. ЦИК будет обжаловать это решение и отстаивать право граждан провести выборы", - подчеркнула глава ЦИК.

Напомним, 26 июня ЦИК провела жеребьевку о порядке партий в бюллетене на досрочных парламентских выборах.

Кроме того, Центризбирком утвердил форму, цвет и текст избирательных бюллетеней.

Громадське телебачення

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