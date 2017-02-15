Суд обязял адвокатов Януковича за 17 дней ознакомиться с материалами дела о госизмене

Печерский районный суд Киева обязал адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича ознакомиться с материалами уголовного производства о государственной измене в течение 17 дней.

Защита должна изучить документы до 13 марта.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничения временных рамок для ознакомления адвокатов подозреваемого с материалами дела, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook вечером в среду, 15 февраля.

Защита Януковича выразила несогласие с этим решением. Адвокаты настаивают, что их клиент до сих пор не был уведомлен о подозрении надлежащим образом.

Напомним, 20 января Печерский суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича.

Ранее следствие получило фотокопию обращения Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

Во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

По материалам Интерфакс-Украина