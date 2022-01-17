Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу для Порошенка 19 січня

Печерський районний суд Києва вирішив перенести оголошення свого рішення у справі колишнього президента України Петра Порошенка. Вердикт щодо запобіжного заходу для нього буде оголошено 19 січня о 14:00.

Про це стало відомо під час засідання суду.

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Колишнього президента підозрюють у тому, що він розірвав контракти на поставку вугілля з ПАР та організував поставки вугілля з ОРДЛО.

6 січня суд заарештував усе майно Порошенка.

Сьогодні, 17 січня, Порошенко повернувся із Польщі до України. З аеропорту він одразу поїхав до Печерського районного суду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід у так званій "вугільній справі". Нардеп напередодні заявив, що не боїться можливого арешту.

Слідчі ДБР прийшли до аеропорту "Київ", щоб вручити Порошенку повістку із викликом до суду. Політик відмовився її отримати.

Ще до початку слухання під будинком Печерського райсуду зібралися активісти з плакатами та прапорами. Саму будівлю суду охороняє поліція та Нацгвардія. Провокацій та сутичок поки що не зафіксовано.