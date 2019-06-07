Суд ООН должен по существу рассмотреть дело о сбитом самолете рейса MH17 - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Международный суд ООН должен по существу рассмотреть дело о сбитом самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777 (рейс MH17).

Об этом она сказала во время заключительного слова на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, который рассматривал возражения РФ что касается своей юрисдикции рассматривать иск Украины.

"Мы также разочарованы отношением России к трагедии МН-17. Появляется все больше и больше доказательств. Все стороны Международной совместной следственной группы поддержали представленные на сегодняшний день выводы следствия. Следствие близится к завершению, и мы убеждены, что вскоре появятся обвинительные акты. Правосудие в отношении отдельных лиц является важным, так же, как и это дело. МН-17 - это трагическая страница в истории финансирования терроризма. И вся эта история в полной мере должна быть рассмотрена по существу", - подчеркнула Зеркаль.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие самолёта рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.