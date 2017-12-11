Суд оправдал экс-ректора Мельника, которому грозило 12 лет тюрьмы

Суд признал невиновным и оправдал экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы Петра Мельника, которому грозило до 12 лет лишения свободы. Об этом свидетельствует приговор Бородянского райсуда Киевской области от 5 декабря, пишут Наші гроші.

Суд оправдал Мельника "в связи с недоказанностью состава преступления". Производство вела прокуратура Киевской области.

"Признавая Мельника невиновным, суд отметил, что в обвинительном акте Мельнику не указан такой признак преступления по ч.5 ст.191 УК как злоупотребление своим служебным положением", - подчеркивается в сообщении.

Суд также признал необоснованными доводы стороны обвинения, что отчуждение в 2007-2008 годах четырех гособъектов недвижимости, которые были на балансе университета, в пользу ООО Межрегиональная финансово-юридическая академия произошло с нарушением, в частности, по явно заниженным ценам.

Гражданский иск университета о возмещении 33,44 млн грн имущественного ущерба суд не удовлетворил.

Однако суд признал подтвержденным, что отчуждение указанных в обвинительном акте объектов недвижимого имущества было осуществлено университетом с нарушением требований Порядка отчуждения объектов госсобственности.

Речь идет о помещении магазина и кафетерия площадью 469 кв м по ул.Северная, 79-б в Ирпене, реабилитационно-оздоровительного комплексе Сосновый бор площадью 7870 кв м по ул. Кирова, 3 в с. Ворзель, комплексе зданий площадью 1109 кв м по вул.Годованца, 1 в г. Каменец-Подольский, нежилых домах и зданиях площадью 2683 кв м по ул.Элеваторная, 8-б в г. Симферополь.

"Эти объекты в 2007-2008 гг купило ООО Межрегиональная финансово- юридическая академия, учредителями которого были жена Мельника Татьяна (в 2003-2007), сын Максим Мельник (в 2007-2011) и тесть Владимир Щербань (с 2011 и до сих пор ). Обязанности руководителя фирмы выполняет племянник экс- ректора Роман Мельник. После покупки, почти все эти помещения фирма затем начала сдавать госуниверситету в аренду", - говорится в сообщении.

Следствие указало и суд признал, что госуниверситет не имел права продавать указанные объекты, поскольку ни Государственная налоговая инспекция Украины, ни Фонд госимущества необходимых разрешений и согласований не предоставляли.

При этом следствие указывало, что при незаконном отчуждении имущества произошла растрата имущества стоимостью 33,44 млн грн - такова стоимость всех этих объектов.

Родственники Мельника за указанные объекты недвижимости заплатили втрое меньше - только 10,87 млн грн.

В июле 2015 ирпенский городской суд снял обвинения во взяточничестве с экс- депутата-регионала Петра Мельника.

Весной 2014 года правоохранители задержали Мельника после возвращения в Украину. 7 мая Апелляционный суд Киева снизил размер залога для Петра Мельника с 30 млн грн до 600 тыс грн. 12 мая Мельник уплатил залог и вышел на свободу.