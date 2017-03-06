Суд отказал в проверке состояния здоровья Насирова

Адвокаты экс-главы ГФС хотели определить, позволяет ли ему здоровья участвовать в судебных заседаниях.

Соломенский районный суд Киева отказал защите отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в удовлетворении ходатайства о назначении судмедэкспертизы для определения состояния здоровья подозреваемого. Соответствующее определение инстанции огласил судья Александр Бобровник на заседании в понедельник, 6 марта.



"Сторона защиты не предоставила доказательств необходимости проведения такой экспертизы… Следственный судья определил отказать в проведении экспертизы", – сказал Бобровник.

Адвокаты экс-главы ГФС просили провести судмедэкспертизу, чтобы определить, позволяет ли Насирову его состояние здоровья участвовать в судебных заседаниях, в том числе для избрания меры пресечения.

После суд продолжил заседание по ходатайству об избрании меры пресечения Насирову.

Напомним, срок задержания отстраненного главы ГФС истек 5 марта. Насиров находится в помещении Соломенского районного суда города Киева в сопровождении охранников и адвокатов. Он не может покинуть здание из-за протестущих граждан