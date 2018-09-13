Суд отказался дать адвокату Януковича время для ознакомления с материалами дела

Шевченковский районный суд Киева отказал новому адвокату экс-президента Виктора Януковича Александру Горошинскому в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и подготовки к судебным прениям.

"Уважаемый защитник Горошинский, вы сможете ознакомиться с материалами дела, но после судебных прений и не в этом судебном заседании", - говорится в решении суда.

Напомним, адвокаты экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Адриана Фозекош не явились в судебное заседание Шевченковского районного суда Киева для выступления в судебных прениях.

В то же время вместо них в дело введен новый адвокат Александр Горошинский.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс- президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.