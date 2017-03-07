Суд отказался объявлять перерыв в заседании по делу Насирова

Соломенский суд Киева отказался удовлетворить ходатайство адвокатов главы ГФС Романа Насирова о переносе заседания на вторник, 7 марта. Заседание, на котором главе ГФС должны избрать меру пресечения, продолжается уже более 12 часов. Адвокаты Насирова жалуются на усталость.

Свое решение судья Александр Бобровник огласил с места вечером 6 марта, передает LIGA.net.

Защита главы ГФС аргументировала свое ходатайство тем, что заседание по избранию подозреваемому меры пресечения началось в 10:30 и продолжается уже более 12 часов. Адвокаты назвали условия работы "нечеловеческими" и сообщили, что для выступления им понадобиться около трех часов.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в свою очередь, выступили против инициативы защиты, так как, по их мнению, она нарушает принцип состязательности сторон. Если бы защите пришлось выступать днем позднее после обвинения, это могло бы повлиять на мнение суда, отметили в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на заключении Насирова под стражу. Свое требование обвинение мотивирует наличием у главы ГФС британского гражданства, а также тем фактом, что за последние два года глава ГФС более 60 раз пересекал украинскую границу.

Прокуроры САП также напомнили, что Насиров владеет двумя квартирами в Лондоне стоимостью более 200 тысяч фунтов, а также отметили, что инкриминируемые ему преступления относятся к разряду тяжких.

Как сообщалось, поздно вечером 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

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По материалам: liga.net