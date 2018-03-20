Суд отказался освободить Рубана из-под стражи

Апелляционный суд Киева отказался освободить из-под стражи руководителя Офицерского корпуса Владимира Рубана, о чем ходатайствовала его защита. Такое решение сегодня, 20 марта, огласил председательствующий судья Виктор Глиняный.

"Решение Шевченковского суда о мере пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая 2018 года - оставить без изменений. Поданную апелляционную жалобу защитника Погосяна - оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Также суд отклонил ходатайство народного депутата Надежды Савченко о взятии Рубана на поруки.