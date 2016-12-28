Суд отказался пересматривать меру пресечения Охендовскому

Апелляционный суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в рассмотрении жалобы относительно меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд 27 декабря отказал в открытии апелляционного производства в связи с тем, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Охендовскому.

21 декабря Соломенский суд Киева избрал Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства. Суд решил не назначать Охендовскому залог в 1,3 млн гривен, как того требовала прокуратура.

