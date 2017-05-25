Суд отклонил жалобу адвокатов относительно конфискации $1,5 млрд Януковича

Суд отклонил апелляцию на решение о спецконфискации $1,5 млрд экс- президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщает Генеральная прокуратура Украины в четверг.

"Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства по конфискации 1,5 млрд долларов США по материалам апелляционной жалобы адвокатов, являющихся представителями предприятий-нерезидентов преступной организации В.Януковича", - сообщается на официальной странице в Генпрокуратуры в соцсети Facebook.

При этом в Генпрокуратуре сообщили, что еще не получили указанного решения суда.

Как сообщалось, 28 апреля пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины В.Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.

В этот же день генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Краматорский суд принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

"Генеральная прокуратура Украины уже довольно давно ведет дело по ст.255 (создание преступной группировки), в котором подозревается гражданин Янукович, Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко), Клименко (экс- министр доходов и сборов Александр Клименко), Арбузов (экс-первый вице- премьер Сергей Арбузов), а также ряд других влиятельных личностей того времени... В ходе расследования дела (разворовывание госбюджета) был установлен член этой преступной группировки, который дал полные изобличающие показания на руководство, способы и методы разворовывания, на конкретные фирмы и счета в мире, а также дальнейшее их использование в Украине. Это было принято во внимание Краматорским судом", - сказал генпрокурор на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что этот участник группировки, предоставивший сведения по данному эпизоду, получил условное наказание. Как заявил Ю.Луценко, принявшая решение о конфискации судья, а также заключивший сделку со следствием и давший показания член группировки "находятся под защитой".

Генпрокурор сообщил, что Ощадбанк в тот же день завершил конфискацию этих $1,5 млрд.

Ю.Луценко сообщил о засекреченности судебного процесса и решения Краматорского суда по делу о конфискации средств В.Януковича "в целях обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее, человека, которые подписал соглашение". "Есть еще лица, которые будут идти по тому же пути (подписания соглашения со следствием - ИФ) относительно других активов", - добавил он.