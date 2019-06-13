Суд, отменивший лицензию SkyUp, решил запретить полномочия замглавы НБУ Рожковой

В Нацбанке заявили, что им пришло письмо от физического лица, в котором было сообщено о судебном запрете заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Вот правда, решения суда они не видели. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности", - сообщает пресс-служба НБУ.

Кроме того, известно, что инициалы физического лица, которое отправило в НБУ письмо, совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которое указанное на сайте "судебной власти". Однако постановление суда об отстранении Рожковой не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда.

Так как представители Нацбанка ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия, в НБУ не могут утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности.

Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения к правоохранительным органам.

Напомним, Барышевский районный суд недавно отменил лицензию украинского аваперевозчика SkyUp Airlines.

В SkyUp Airlines с определением Барышевского са Киевской области не согласны и уже обжалуют его в апелляционному суде.