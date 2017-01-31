Суд отправил под домашний арест заместителя мэра Ужгорода, которого обвиняют во взяточничестве

Заместителя мэра города обвиняют в вымогательстве взятки за приватизацию земельного участка.

Суд избрал меру пресечения для первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, которого обвиняют в вымогательстве взятки за приватизацию земельного участка, в виде домашнего ареста с 20:00 до 8:00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынес сегодня судья Ужгородского горрайонного суда Олег Придачук во время рассмотрения ходатайства прокуратуры Закарпатской области.

Кроме того, судом запрещено Цапу общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Также суд принял решение об отстранении первого заместителя городского председателя Ужгорода от занимаемой должности сроком на два месяца - по 30 марта 2017 года включительно.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия, которое аргументировало, что находясь дальше на должности Цап может препятствовать установлению истины по делу.

Оба решения суда подозреваемый имеет право обжаловать в течение 5 дней, добавил судья.

Как сообщал УНИАН, 25 января стало известно, что правоохранители Ужгорода разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами горсовета за содействие в решении земельных вопросов, которые выносились на сессию совета.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Проведены обыски в кабинетах Ужгородского горсовета.

26 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа разоблачили в вымогательстве 40 тыс. грн взятки у предпринимателя за разрешение приватизации земли. По словам Луценко, посредника задержали во время получения второго транша взятки, а Цап "подался в бега".

27 января Цап явился в прокуратуру Закарпатской области, где опроверг журналистам все обвинения и, в частности, что скрывался от следствия.

28 января посреднику, задержанному на взятке в 20 тыс. грн суд определил сумму залога в 40 тыс. грн, а депутату Ужгородского горсовета, который является председателем постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, градостроительства и архитектуры Станиславу Пономареву - 96 тыс. грн. Прокуратура заявила, что считает решение суда несправедливым и готовит апелляционные жалобы в отношении избранных мер мер пресечения подозреваемым.