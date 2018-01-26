Суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о домашнем аресте экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили, передает корреспондент "ГОРДОН".

В частности, суд отправил Саакашвили под домашний арест с 22.00 до 07.00 утра.

"Возложить на следующие обязанности: приходить по требованию следователя..., не покидать город Киев без разрешения прокурора", - заявил судья.

Присутствующие и Саакашвили встретили объявление судьи криками: "Позор!".

"В ближайшее время мы объявляем о продолжении нашей борьбы.... С этой бандой не может быть компромисса. Будем сражаться и побеждать", - заявил политик.

Он добавил, что в ближайшее время соберет очередной марш "За импичмент" президента Украины Петра Порошенко.