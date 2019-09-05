Суд отпустил ключевого свидетеля по делу МН17 - Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд в четверг, 5 сентября, отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года/

"Решение Шевченковского суда Киева от 22 августа 2019 о продлении Владимиру Цемаху продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2019 включительно отменить", - заявил судья.

Его отпустили под личное обязательство.

Ранее международная следственная группа в Нидерландах, которая расследует дело MH17, заявила о намерении допросить Цемаха. Об этом они заявили после того, как появились слухи о возможном включении Цемаха в список на обмен задержанными с Россией.

Международные и украинские эксперты, а также политики уже отреагировали на это решение:



Партия "Голос" поддерживает усилия властей направленные на то, чтобы политзаключенные и пленные вернулись домой. Чтобы вернулись военные, которых Россия должна отдать без каких-либо условий - по решению международного суда. Чтобы вернулись политзаключенные, которые находятся в тюрьме уже много лет. Вместе с тем мы требуем понимания роли гражданина Украины Владимира Цемаха - ключевого свидетеля в расследовании трагедии самолета рейса МН-17, - в возвращении украинских заложников.

https://uazmi.net/news/post/okoaRubOq0Uu3u8Rp4jyI

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Нидерланды отреагировали на скандальное решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого Boeing 777 рейса MH17 Владимира Цемаха.

Так, в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием катастрофы Boeing, заявили, что бывший боевик группировки "ДНР" является "интересным для следствия человеком". Однако теперь получить какие-либо показания от него будет сложно, пишет "Радио Свобода".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказала по телефону пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

https://www.obozrevatel.com/crime/poyavilas-reaktsiya-niderlandov-na-osvobozhdenie-tsemaha.htm

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Освобождение одного из ключевых фигурантов расследования авиакатастрофы MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство является тревожным знаком, считает член Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири.

https://www.segodnya.ua/politics/osvobozhdenie-cemaha-kak-otreagirovali-v-evroparlamente-1326748.html

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Фриз: освобождение Цемаха без выводов международных следователей - сговор и госизмена

https://www.obozrevatel.com/politics/friz-osvobozhdenie-tsemaha-bez-vyivodov-mezhdunarodnyih-sledovatelej-sgovor-i-gosudarstvennaya-izmena.htm

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Светлана Залищук рассказала о последствиях :

"Выдача его (Цемаха - ред.) России может нарушать Меморандум принятый пятью странами, в том числе Советом, о сотрудничестве в расследовании сбитого самолета. Похоже, что это делается без согласия правительств других стран, граждане которых погибли в катастрофе. Одно дело, когда Украина идет на уступки, касающиеся ее, но сдача Цемаха касается многих стран", - написала Залищук в Facebook .

Такой шаг, считает экс-нардеп, может отразиться и на санкциях, и на поддержке Украины.

"Убеждена, что популисты воспользуются случаем для трактовки ситуации: "Если Киев не заботится, чтобы виновники 300 смертей были наказаны, то почему Нидерланды должны заботиться о смерти в Украине?" Киеву будет очень сложно отстаивать "несближение" Запада с Россией", - добавила Залищук.

https://inforesist.org/otrazitsya-na-sankcziyah-i-sudebnyh-proczessah-zalishhuk-rasskazala-o-posledstviyah-vydachi-rossii-czemaha/

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Нацкорпус будет пикетировать Апелляционный суд в Киеве из-за освобождения фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1822720-natskorpus-zbirayetsya-piketuvati-sud-cherez-zvilnennya-tsemakha

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Журналист и политолог Виталий Портников:

Освобождение судом Владимира Цемах - отличная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопрос обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве - плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в "независимый суд" и нелепые правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто убежит. Это и будет наш подарок Путину, - подчеркнул он.

https://24tv.ua/ru/podarok_putinu__portnikov_raskritikoval_osvobozhdenija_boevika_cemaha_n1201449

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Известный шоумен Дмитрий Чекалкин :

- Цемах - важный свидетель самого громкого преступления боевиков. Но получается, что Украина, отпустив его (скорее всего, под чьи-то личные обязательства), готова идти на уступки Путину, таким образом спасая его от преследования и наказания на Западе.

Это не только вызов для международной общественности, Европарламента, Нидерландов (4 сентября прокуратура этой страны, расследующая трагедию, заявила, что хочет допросить Цемаха и настаивает на том, чтобы он оставался в Украине, а 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха Российской Федерации, чего жаждет Кремль. - Авт.), родственников жертв, но и для сотрудников СБУ (26 июня они провели блестящую спецоперацию на оккупированной территории Донбасса: забрали Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли через линию разграничения в Киев, где он был взят под стражу. - Авт.). Зачем они рисковали жизнью? Чтобы этого человека просто отпустили из зала суда и весь их труд пошел насмарку?

Что касается каких-то процедурных особенностей (в смысле могут ли гражданина Украины выдать России), то очень вероятно, что Цемах просто выедет на территорию "ДНР". Вернется в семью, как говорится. А потом будет надежно перепрятан российскими спецслужбами.

https://divanna-sotnya.com/kolomojskij-stal-situativnym-soyuznikom-putina-dmitrij-chekalkin/

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Ветеран АТО: если Цемаха не убьют, то я не удивлюсь, когда через полгода он появится в самом честном российском суде

http://finoboz.net/ukraine-and-world/veteran-ato-esli-cemaxa-ne-ubyut-to-ya-ne-udivlyus-kogda-cherez-polgoda-on-poyavitsya-v-samom-chestnom-rossijskom-sude/

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Сергей Фурса (Cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital):

Зеленский стал на колени. И спас Путина



https://nv.ua/opinion/cemaha-otpustili-kak-zelenskiy-spas-putina-novosti-ukrainy-50041076.html





