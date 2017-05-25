Суд отпустил под залог экс-заместителя главы налоговой Полтавской области

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн бывшему заместителю главы налоговой администрации в Полтавской области Александру Лукину. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн. Это на 1 млн грн меньше, чем просила прокуратура", - сказано в сообщении.

Как отмечается, это было уже восьмое заседание по делу налоговиков, которое завершилось.

Остались еще два - дело экс-начальника государственной налоговой инспекции, а также дело бывшего заместителя председателя государственной налоговой инспекции Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими руководителями и их заместителями областных управлений тогдашнего Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

Производство открыто по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).