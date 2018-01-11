Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Саакашвили на 19 января

Апелляционный суд Киева в четверг отложил до 19 января рассмотрение жалобы Генпрокуратуры Украины на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения для лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

12 нардепов написали заявления о взятии политика на поруки, но в суд пришли четверо из них.

Саакашвили подал ходатайство, в котором заявил, что остальные депутаты находятся в отпуске до 15 января и не смогли явиться на заседание. В связи с этим он попросил перенести суд.

Заседание перенесли на 10.00 19 января.

Согласно расписанию работы Верховной Рады, депутаты на текущей неделе должны работать в комитетах и встречаться с избирателями.

5 декабря 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, якобы подтверждающие это.

Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а записи ГПУ назвал фейком.

6 декабря помощника лидера "Руху нових сил" Севериона Дангадзе арестовали на 60 суток.

Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу.

22-го и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ.

4 января Апелляционный суд перенес на сегодня рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры из-за неявки депутатов, которые хотят взять Саакашвили на поруки.