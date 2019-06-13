Суд перенес рассмотрение апелляций на приговор Януковичу на месяц

Киевский апелляционный суд отложил на 15 июля рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда по делу о государственной измене экс- президента Виктора Януковича.

Такое решение огласил председательствующий судья Юрий Трясун, сообщает корреспондент Укринформа.

"Судебное заседание отложено на 15 июля на 11:00", - отметил трясун.

Он уточнил, что надо назначить запасного судью, который будет заменять одного из судей коллегии по этому делу в случае необходимости, но не будет судьей в составе коллегии. По словам Трясуна, этого запасного судью определят через автораспределение.

Он также отметил, что после 15 июля следующая дата заседания, согласованная в этом деле со сторонами - 22 июля на 11:00. Читайте также: Суд начал рассмотрение апелляции на приговор Януковичу

Как сообщалось, в январе Оболонский райсуд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.