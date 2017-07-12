Суд перенес заседание по делу Януковича на 3 августа

Оболонский районный суд Киев перенес заседание по делу обвиняемого в госизмене президента Украины Виктора Януковича на 3 августа 2017 года, передает корреспондент РБК-Украина. Так, Оболонский суд объявил перерыв в заседании до 3 августа, до 10:00. "Судебное заседание переносится на 10:00 на 3 августа", - объявил председательствующий судья Владислав Девятко. Отметим, что перерыв объявлен, чтобы новый адвокат Виталий Мешечек смог ознакомиться с материалами дела. Напомним, ранее сообщалось, что адвокат Виталий Мешечек будет защищать экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об обвинении его в государственной измене. Согласно данным Совета адвокатов Киева, адвокатское свидетельство было выдано ему 13 июня 2012 года Донецкой областной дисциплинароно-квалификационной коллегией адвокатов. Отметим, ранее Янукович отозвал своих адвокатов из суда и отказался участвовать в процессе, мотивируя такое решение тем, что по его мнению, суд является фикцией и его работа заключается только в том, чтобы любой ценой вынести экс-презденту обвинительный приговор.

