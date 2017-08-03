Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 10 августа

Оболонский районный суд Киева перенес судебное заседание по делу о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича на 10:00 часов утра 10 августа, сообщает "РБК-Украина".

Соответствующее решение в зале суда огласил председательствующий судья коллегии судей Владислав Девятко.

Такое решение было принято для того, чтобы стороны процесса смогли ознакомиться с письменными, аудио- и видеодоказательствами.

Ранее Янукович сообщил об отказе участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и отозвал своих адвокатов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в очередной раз заявил о том, что экс- президент Виктор Янукович должен участвовать в судебном процессе о государственной измене непосредственно на территории Украины, а также пообещал обеспечить его безопасность.

Как сообщалось, 29 июня Оболонский суд Киева разрешил заочное осуждение экс- президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: РБК-Украина