Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 18 мая

В заседании суда по делу беглого экс-диктатора Виктора Януковича объявлен перерыв до 18 мая, чтобы обвиняемый смог принять в нем участие в режиме видеоконференции.

Как передает корреспондент LIGA.net, такое решение объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Защита Януковича просила перенести подготовительное заседание, поскольку Янукович якобы не был о нем уведомлен надлежащим образом. Судья частично удовлетворил это ходатайство.

"Посовещавшись на месте, суд решил обеспечить участие Януковича в заседании путем видеоконференции", - сказал он.

Девятко согласился с прокуратурой в том, что в связи с внесением изменений в УПК, которые вступили в силу в апреле 2017 года, Янукович был вызван на подготовительное заседание надлежащим образом.

"Но учитывая статью 6 Конвенции по правам человека и практику Европейского суда по правам человека, суд считает необходимым дать дополнительные возможности доя участия Януковича путем видеоконференции", - отметил судья.

Перерыв в подготовительном судебном заседании объявлен до 10:00 18 мая.

Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи.