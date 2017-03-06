Суд по делу о коалиции перенесли - от Верховной Рады никто не пришел

Председатель Верховной Рады или его представитель не явился на заседание Окружного административного суда Киева, где рассматривается дело о составе парламентской коалиции и не предоставил документального подтверждения причин такой неявки.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд считает неявку представителя Председателя Верховной Рады в судебное заседание - без уважительных причин", - объявил судья по делу Евгений Аблов на заседании.

В частности, он отметил, что суд получил ходатайство от парламента, где говорится о том, что представитель ВР не может участвовать в этом заседании, поскольку должно присутствовать в Высшем административном суде. Однако, по словам судьи, никаких документов, которые бы подтверждали это ходатайство, нет.

В свою очередь истец - лидер общественного движения "Родная страна" Николай Томенко отметил, что такая позиция руководства парламента является пренебрежением к обществу. Вместе с тем, он подчеркнул, что "безответственная позиция руководства Верховной Рады и Аппарата Верховной Рады не должны мешать рассматривать вопрос по существу".

Таким образом, суд объявил перерыв в заседании до 13 марта.

Как сообщал Укринформ, лидер общественного движения "Родная страна" Николай Томенко пытается через суд получить списки народных депутатов Украины, которые являются участниками коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" и которые подписали соответствующее Коалиционное соглашение. В конце февраля Окружной административный суд Киева принял решение, что ответчиком по делу относительно состава парламентской коалиции должен быть Председатель Верховной Рады.