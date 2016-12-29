Суд по делу о покупке Лещенко квартиры перенесли на 25 января

Следующее судебное заседание в деле о нарушениях при покупке квартиры нардепом Сергеем Лещенко состоится 25 января 2017 года. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

"Заседание перенесли, потому что в суд позвонил адвокат Сергея Лещенко и сообщил о том, что он сегодня не может присутствовать на заседание, ведь его вызвали на допрос по другому делу. Именно поэтому судебное заседание так и не началось. Судья сообщил о том, что заседание переносится на 25 января. Сергей Лещенко также не явился в суд. Он сказал по телефону журналистам, что он раньше знал, что заседание будет перенесено, поэтому и не пришел на сегодняшнее. Прокуроры явились. Как нам сообщил судья о том, что с журналистами они не общались", - рассказал корреспондент.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева получил протокол, составленный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), об административном правонарушении народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко при покупке квартиры в Киеве.

Также отмечается, что агентство передало в суд компакт-диск с записью, которая подтверждает отказ Лещенко от подписания и ознакомления с протоколом.

Согласно законодательству, суд должен рассмотреть данный протокол в течение 15 дней.

Как сообщалось, ранее НАПК установило, что при покупке квартиры в историческом центре Киева Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком. В ведомстве заявили, что намерены обратиться в суд.