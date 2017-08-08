Суд по делу Полякова перенесли на 18 августа

Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства прокуроров САП о взыскании залога с народного депутата Максима Полякова на 18 августа.

"Заседание переносится на 18 августа на 10:00", - сообщила судья Владлена Лазаренко.

Как сообщается, заседание перенесли в связи с тем, что на заседание не смог прийти свидетель - один из работников НАБУ, который находился 27 июля в Главном управлении Национальной полиции в Черкасской области, куда вызывали Полякова, чтобы надеть на него электронный браслет. На заседании отметили, что свидетель находился в рабочей командировке за пределами города.

Также, в ходе заседания суд перешел к стадии изучения доказательств. В частности, был заслушан свидетель стороны обвинения - работник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Констянтин Гапченко, а также просмотрено несколько видеофрагментов, на которых зафиксированы события 27 июля в этом управлении, когда Полякова вызывали для того, чтобы надеть на него электронный браслет.

11 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за снятие неприкосновенности с народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и ранее исключенного из фракции БПП Борислава Розенблата, но не дали разрешение на их задержание и арест.

Депутаты являются подозреваемыми в так называемом "янтарном деле" НАБУ.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и обязал его сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет.

Поляков отказался надевать электронный браслет, а также сообщил о намерении оспорить в апелляции решение суда о мере пресечения. По материалам: Укринформ /