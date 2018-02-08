Суд по делу Януковича допрашивает экс-начальника Генштаба ВСУ

Оболонский райсуд Киева в рамках дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича допрашивает бывшего начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ Владимир Замана.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Ранее в четверг суд более двух часов допрашивал экс-командующего ВМС Сергея Гайдука.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича. Читайте также: Госизмена Януковича: суд допросит свидетелей обвинения

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.