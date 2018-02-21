Суд по делу Януковича: Ельченко показал в суде копию "письма" к Путину

Письмо с обращением Виктора Януковича к Российской Федерации с просьбой ввести войска в Украину содержало подпись президента. Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в ходе заседания суда, передал корреспондент АСН.

"Там есть письмо с подписью", - отметил он. По его словам, заверенную копию письма четвертого президент Украины Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины он получил в январе 2017 года по запросу в секретариат.

При этом копия документа была передана суду. Стоит отметить, что сам свидетель В. Ельченко около часа ожидал начала допроса из-за решения вопроса о способе допроса свидетеля Порошенко. Напомним, сегодня, 21 февраля, перед заседанием в Оболонском райсуде Киева были усиленны меры безопасности.

Это было сделано, поскольку ожидалось, что президент Петр Порошенко даст показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс- президента Януковича. В итоге было принято решение провести допрос главы государства в режиме видеоконференции

АСН.in.ua

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