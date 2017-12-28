Суд по делу Януковича объявил перерыв до 10 января

Оболонский районный суд Киева перенес заседание по делу о госизмене экс- президента Виктора Януковича на 10 января 2018 года на 10:00. Об этом в зале суда заявил судья Владислав Девятко, передает корреспондент РБК- Украина.

"Объявляю перерыв до 10 января 10:00. Также состоится заседание 11 января в 10:00" - сказал судья.

Так, в ходе заседания 28 декабря были допрошены: Андрей Сенченко, который возглавлял крымское отделение БЮТа, Анатолий Бургомистренко - заместитель начальника штаба ВМС, Дмитрий Глухов - капитан I ранга, командир 1-й бригады надводных кораблей, военный ВМС ВСУ Олег Гринько и Алексей Доскато - командир бригады надводных кораблей.

Ранее сторона обвинения подала список свидетелей, в который входит, в частности, президент Украины Петр Порошенко.

На прошлых заседаниях были рассмотрены документальные доказательства, среди которых, выводы психологических и семантико-лингвистических экспертиз.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 стд. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.

Напомним, один из свидетелей в ходе дачи показаний заявил о тотальном контроле Крыма спецслужбами России.