Суд по госизмене не смог начаться вовремя из-за протестов адвокатов Януковича

Оболонский районный суд Киева не смог вовремя начать заседание по делу об обвинении экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене из-за протестов его частных адвокатов.

После начала заседания в четверг адвокат Виталий Сердюк, находясь в коридоре суда перед входом в зал заседаний, заявил протест на действия суда. Он продемонстрировал поручение В.Януковича, в котором он запретил назначенному ему 2 августа государственному адвокату Юрию Рябоволу представлять его интересы в данном процессе.

"Адвокат Рябовол не имеет права быть в этом заседании. Я заявляю, что Генпрокуратуре и суду не удастся ввести в данный процесс адвоката, который будет работать не в интересах клиента", - подчеркнул В.Сердюк.

Председательствующий судья Владислав Девятко расценил такие действия как проявление того, что защитники В.Януковича не желают принимать участие в судебных дебатах и не пускают других адвокатов на заседание.

"Суд объявляет перерыв на 15 минут и дает поручение распорядителю судебного заседания, а также Национальной полиции обеспечить порядок как в зале судебного заседания, так и помещении суда, и обеспечить реализацию права Виктора Януковича путем присутствия его защитников в зале заседаний", - сказал он.