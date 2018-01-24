Суд по госизмене Януковича допросил экс-руководителя Крыма Могилева

Могилев отметил, что 21 февраля 2014 года в Администрации президента встречался с Януковичем, который сказал, что его жизни угрожает опасность.

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева провела допрос бывшего председателя Совета министров Автономной Республики Крым Анатолия Могилева в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и объявила о продолжении судебного заседания завтра, 25 января, в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, на суде Могилев отметил, что после того, как ему ночью сообщили о захвате здания парламента неизвестными, он поехал на место, однако неизвестные в военной форме не захотели вступать с ним в контакт и что-либо объяснять. Также он добавил, что видео с камер наблюдения, на котором был записан момент захвата, он отправил в Киев тогдашнему председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко, но ответа от него не получил.

Отвечая на вопрос о действиях Януковича в конце февраля 2014 года, Могилев отметил, что ему известно о том, что в те дни Янукович находился в Крыму, но неофициально.

Кроме того, Могилев отметил, что 21 февраля 2014 года в Администрации президента встречался с Януковичем, который сказал, что его жизни угрожает опасность и ему нужно покинуть Киев.

Могилев подчеркнул, что ему, как председателю Совета министров АР Крым, никто не докладывал о том, что по территории Крыма перемещаются российские войска.

Кроме того, он подчеркнул, что на момент захвата здания парламента Крыма нельзя было установить принадлежность людей с оружием к вооруженным силам той или иной страны. Однако сегодня он считает, что это были пророссийски настроенные люди.

Допрос Могилева продолжался около 20 минут.

После его завершения прокуроры отметили, что ценность Могилева именно как свидетеля обвинения заключается в том, что он подтвердил доказательство - видео захвата крымского парламента и Совмина неизвестными. И это нужно для признания этого доказательства надлежащим.

Кроме того, прокурор Руслан Кравченко сообщил, что завтра на заседании планируется допросить председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, а также двух сотрудников Управления государственной охраны.