Суд признал недействительной передачу "Межигорья" Януковичу - генпрокурор

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла из собственности государства, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1/08 принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности", - заявил генпрокурор.

Кроме того, он добавил, что следующим шагом должно стать судебное решение об ответственности экс-президента Виктора Януковича, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого и других ответственных за незаконную сделку.