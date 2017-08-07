Суд признал законным разрешение ВР на арест Клюева

Нардеп-беглец просил суд признать противоправными и отменить соответствующие постановления парламента.

Высший административный суд отказался отменить решение Верховной Рады о снятии неприкосновенности, предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата Сергея Клюева.

Об этом передают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

Клюев просил суд признать противоправными и отменить постановления Рады от 28 января 2016 года, а также обязать парламент вернуть бывшему генпрокурору Виктору Шокину соответствующие представления.

Свою просьбу он аргументировал тем, что на заседании регламентного комитета Рады 22 декабря 2015 года присутствовал заместитель генпрокурора Роман Говда, а не сам генпрокурор. По мнению Клюева, решение комитета не содержит мотивировочный вывод относительно определения законности и обоснованности представления, а также законности получения доказательств.

Также истец указывал на то, что представления были рассмотрены с нарушением 7-дневного срока, а при их рассмотрении случались факты неперсонального голосования нардепами.

Высший админсуд решил не отменять решение Верховной Рады о предоставлении согласия на привлечение Клюева к уголовной ответственности, однако его решение может пересмотреть Верховный суд Украины.

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