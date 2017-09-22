Суд продлил арест Ефремову до 20 ноября

Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокурора Павла Кожуховского о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя парламентской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова на 60 дней.

Как сообщает "Радио Свобода", соответствующее решение объявил председательствующий судья Александр Пелих.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно", - заявил он.

Вместе с тем судья Пелих подчеркнул, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей Уголовного кодекса.

Как сообщалось, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).