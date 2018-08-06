Суд продлил арест экс-депутата Шепелева до октября

Суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца бывшему народному депутату Александру Шепелеву, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о государственной измене и организации убийства нескольких человек, в том числе полковника МВД.

По его словам, решение суда о продлении меры пресечения вынесено 5 августа.

Как сообщалось, мера пресечения в виде содержания под стражей Александру Шепелеву уже неоднократно продлевалась Печерский райсудом Киева.

8 февраля экс-депутат Александр Шепелев был задержан сотрудниками СБУ в Киевской области. Среди прочего у него был изъят фальшивый паспорт гражданина Украины, а также удостоверение сотрудника так называемого "МГБ ДНР" на имя Николая Боруха.

По словам Шепелева, за два дня до задержания его похитили неизвестные, которые представились следователями военной прокуратуры. Его вывезли в лес под Конча-Заспой, где постоянно избивали и требовали сообщить сведения, компрометирующие украинских политиков и олигархов.

Экс-депутат является фигурантом ряда уголовных производств, открытых в 2012- 2014 годах. Его подозревают в организации убийства, покушении на убийство, присвоении 315 миллионов гривень НБУ, выделенных на рефинансирование "Родовид-Банка", злоупотреблении служебным положением и государственной измене. В 2015 году Шепелева задержали на территории РФ, которая отказалась выдавать его украинской стороне по запросу об экстрадиции. В частности Шепелева подозревают в заказе убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Р.Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010). Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".