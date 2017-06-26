Суд продлил Насирову меру пресечения на 2 месяца

Соломенский районный суд города Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Такое решение суд принял сегодня на заседании, передает корреспондент РБК- Украина.

"Ходатайство прокуроров удовлетворить. Продлить сроки возложенных на Насирова обязательств", - зачитал судья Тарас Оксюк. При этом адвокаты Насирова утверждали, что ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры является необоснованным и предубежденным. Срок обязательств Насирова, ранее назначенных судом, истек сегодня около 18:00.

Таким образом, Насиров продолжит находиться под домашним арестом и носить электронный браслет. Напомним, ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева продолжил судебное заседание, на котором рассматривается ходатайство о продлении срока меры пресечения временно отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову в закрытом режиме.

Напомним, Соломенский райсуд Киева решил сделать частично закрытым рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении меры пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров.

Такое решение суд принял, частично удовлетворив ходатайство защиты Насирова, который просил проводить заседания 26 июня в закрытом режиме. Адвокаты мотивировали это тем, что при рассмотрении продления меры пресечения Насирова разглашаются данные о состоянии его здоровья, а он на это разрешения не дает.

Отметим, что 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насиров меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".