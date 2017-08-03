Суд продолжил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал судья.

В зале присутствуют прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, а также государственный защитник Виталий Мешечек.

Стоит отметить, что заседание началось несколько с запозданием, поскольку в суде не могли настроить звукозапись процесса.

На предыдущем заседании 12 июля назначенный госадвокат экс-президента Виталий Мешечек заявил, что ему нужно время на ознакомление с материалами уголовного производства, поэтому суд объявил перерыв до 3 августа.

Отметим, 5 июля В.Янукович заявил, что не будет участвовать в украинском процессе по делу о государственной измене и отозвал из суда своих адвокатов.

Военный прокурор Руслан Кравченко заявил, что отказ В.Януковича от защитников - это попытка затянуть судебный процесс.

Уде 10 июля В.Януковичу Киевский центр по предоставлению бесплатной правовой помощи назначил государственного адвоката.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украина и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Печерский районный суд Киева 20 января 2017 года предоставил разрешение военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.