Суд продолжит допрос свидетелей защиты по делу Януковича 5 июня

Оболонский районный суд Киева отложил до 5 июня судебное заседание по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом сегодня после допроса путем видеоконференции из Симферополя бывшего командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляк заявил председательствующий коллегии судей Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

"Для допроса свидетелей защиты объявляется перерыв до 10:00 5 июня, а затем заседания пройдут 6, 7, 8 июня в 10:00", - сказал Девятко.

Также, Оболонский районный суд Киева попросил бывшего командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка при встрече с экс-президентом Виктором Януковичем напомнить ему, что он может в любое время с любого удобного для него места предоставить показания суду путем видеоконференции.

"Уважаемый свидетель вы видели, что никаких препятствий общения суд не делает. Мы так поняли, что вы общаетесь с Виктором Федоровичем Януковичем. Поэтому, если будете видеться, передайте ему, что мы его ждем, и он с любого места в любое удобное время может выйти на связь с Оболонским судом. Тоже самое касается и Азарова, Клюева, Захарченко, Якименко, Лебедева", - сказал Девятко.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс- президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, бывший командующий Внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, который убежал на территорию Российской Федерации в 2014 году, заявляет, что до сих пор является не уволенным из органов внутренних дел Украины. Об этом он заявил сегодня в ходе допроса в режиме видеоконференции с оккупированного Симферополя в Оболонском районном суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.