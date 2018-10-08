Суд продолжит заседание по делу переводчика Гройсмана 10 октября

Голосеевский районный суд Киева продолжит исследования доказательств по делу по обвинению в государственной измене бывшего переводчика Премьер-министра Украины Владимир Гройсман Станислава Ежова. Об этом УНН сообщили в суде.

"В судебном заседании объявлен перерыв до 11.00 10 октября", - отметили в суде.

Как сообщал УНН, 20 декабря СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте. Задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.