Суд рассматривает продление меры пресечения Насирову

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров прибыл на судебное заседание по своему делу относительно продления меры пресечения.

Радио Свобода ведет трансляцию из Соломенского районного суда.

Как сообщалось ранее, 2 марта детективы НАБУ на исполнение поручения прокурора САП вручили сообщение о подозрении председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Суд в течение нескольких дней выбирал Насирову меру пресечения, 7 марта суд избрал меру пресечения - содержание под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как за него внесли залог в 100 миллионов гривен. Насиров заявил, что не планирует бежать из Украины.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло для государства подтвержденный заключением эксперта ущерб около 2 млрд грн.