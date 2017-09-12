Суд рассмотрит протокол о незаконном пересечении границы Саакашвили 18 сентября

Мостиский районный суд Львовской области рассмотрит протокол о незаконном пересечении границы экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили 18 сентября 2017 года. Об этом заявил начальник пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предварительно судебное заседание назначено на 15:00 18 сентября", - сообщил Шеремет, отметив, что Саакашвили должен прибыть в суд для рассмотрения протокола.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили подписал админпротокол о незаконном пересечении границы, заявив при этом, что протокол ему должны были вручить в течение трех часов после пересечения границы.

"Все очень просто. Если бы они принесли этот протокол в течение трех часов, когда мы пересекли границу... они не могут сказать, что я где-то прятался. Я был на главной площади Львова вместе с тысячами львовян, то я бы взял без вопросов этот протокол. Но то, что сейчас они приносят - это нарушение закона", - заявил он.