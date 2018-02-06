Суд разрешил Генпрокуратуре задержать Гужву

Шевченковский суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержать главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужву, который попросил политического убежища в Австрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"5 февраля 2018 Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о передаче залога, внесенного Игорем Гужвой в качестве меры пресечения в размере 1 млн 35 тыс. грн. в госбюджет. А также предоставлено разрешение на его задержание с целью повода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей", - написал Лысенко.

https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/1993415974240766

По его словам, следующее заседание суда назначено на 12 февраля 2018 года.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила, что в случае, если Гужва не прибудет на заседание 12 февраля, он будет объявлен вначале в межгосударственный, а потом и в международный розыск.

22 июня Гужву задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. По словам самого Гужвы, представители Линько предлагали редакции $20 тыс. за то, чтобы она не публиковала критический материал. По версии главреда "Страны", когда посредники получили отказ - сфальсифицировали обвинение в вымогательстве.

24 июня Гужва был взят под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 26 июня залог за Гужву внесла замглавреда издания Светлана Крюкова. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве.

31 января 2018 года редакция "Страны" сообщила, что Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он сообщил, что рассчитывает на юридическую помощь экс-замглавы Администрации Президента Андрея Портнова в получении убежища.

По словам Портнова, власти Австрии уже выдали Гужве документ, констатирующий его легальное пребывание в стране, и приступили к рассмотрению прошения о предоставлении политического убежища.

Гужва заявил 1 февраля, что прокуратура забыла подать ходатайство о продлении ему меры пресечения. Сегодня он написал, что суд в Украине принял решение о его задержании.