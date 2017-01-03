Суд разрешил изъять у МИДа оригиналы "Харьковских соглашений"

Печерский районный суд Киева 27 декабря 2016 года своим постановлением позволил Главной военной прокуратуре изъять у Министерства иностранных дел оригинал так называемых "Харьковских соглашений" для проведения экспертизы. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"У следствия есть достаточные основания полагать, что в указанных документах содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения для Украины, определенных законодательством Украины, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, которое противоречит Конституции Украины", - говорится в решении суда.

Сарган добавила, что Следственным управлением Главной военной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

По ее словам, в этом производстве исследуются основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Крыма.

Кроме того, прокуратура 19 декабря 2016 года назначила почерковедческую экспертизу. В случае недопуска следователей они могут инициировать проведение обыска в МИД, добавила Сарган.

21 апреля 2010 года в Харькове беглый президент Виктор Янукович и на тот момент президент России Дмитрий Медведев подписали Соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. 31 июля 2014 года ГПУ открыла уголовное производство против Януковича за подписание им этого договора.

Согласно документу, срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных сборов. Такая скидка составляла $100 за тысячу кубометров, хотя позже сам беглый премьер Николай Азаров признал, что скидки фактически не было.