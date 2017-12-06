Суд разрешил Мартыненко поехать в Швейцарию

Соломенский районный суд Киева разрешил бывшему народному депутату от "Народного фронта" Николаю Мартыненко выезжать за границу и вернуть заграничный паспорт.

Об этом сообщила адвокат Мартыненко Татьяна Черезова, передает "Украинская правда".

Суд принял соответствующее решение по ходатайству адвоката.

По словам стороны защиты, ходатайство обосновывали, в первую очередь, отсутствием рисков: Мартыненко не скроется от следствия, выехав за пределы Украины.

"Поскольку всеми своими действиями он неоднократно доказал свое намерение доказывать невиновность в судебном порядке, политическую ангажированность данного дела", - отметила Черезова.

Кроме того "существует необходимость представлять Центр Разумкова на международных саммитах, а также необходимость визита в Швейцарскую конфедерацию для защиты своих прав в уголовном деле, зеркальному уголовному делу НАБУ", - добавила адвокат.

Она подытожила, что соответствующее решение постоянное и не подлежит апелляции.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, вечером 20 апреля экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении.

САП просила суд установить залог в размере 300 млн гривен, однако 17 народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.