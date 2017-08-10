Суд разрешил провести спецрасследование против Арбузова

Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого Сергея Арбузова. Об этом сообщила пресс-служба Управления связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины.

ГПУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации по созданию выделенной телекоммуникационной сети специального назначения и незаконного ее финансирования в 2012 - 2013 годах за средства госбюджета Украины на сумму 200 млн грн.

По указанному уголовному производству 24.04.2017 г. было составлено уведомление о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Арбузову в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, а 26.05.2017 г. его объявили в розыск.

"10.08.2017 г. по указанному уголовному производству Печерским районным судом г. Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении подозреваемого С. Арбузова", - передают в ГПУ.

Как сообщал NewsOne ранее, Департамент специальных расследований ГПУ завершил расследование в уголовном производстве о нападении "Беркута" и других работников МВД на участников "Автомайдана".

NewsOne

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