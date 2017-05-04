Суд разрешил публичную видеотрансляцию дела В.Януковича

Оболонский районный суд Киева разрешил онлайн- видеотрансляцию уголовного производства по обвинению экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

На заседании военный прокурор Руслан Кравченко заявил ходатайство о предоставлении разрешения на осуществление видео- аудиотрансляции судебного заседания.

"Прошу предоставить онлайн видео- аудиотрансляции на Youtube Генпрокуратуры", - отметил прокурор.

Защита экс-президента не возражала против удовлетворения ходатайства гособвинения.

Судьи, заслушав мнения участников процесса, разрешили онлайн- видеотрансляцию заседаний дела В.Януковича.

Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.