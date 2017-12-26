Суд разрешил сыну Авакова снять браслет и не сдавать загранпаспорта

Соломенский суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает "ДС" со ссылкой на "Украинские новости".

Стоит отметить, что САП просила суд продлить Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства, ношения браслета и др.

В то же время суд продлил личное обязательство и обязанность сыну министра являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Как сообщала "ДС", 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества Александра Авакова.