Суд разрешил задержание и арест главаря "ДНР" Захарченко

Апелляционный суд Киева разрешил задержание и арест "главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.

"Апелляционный суд города Киева дал разрешение на задержание с целью привода Александра Захарченко, который подозревается в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", - сказано в нем.

Указано, что 8 февраля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором, на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года.

Указанным решением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Захарченко.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей постановила апелляционную жалобу прокурора удовлетворить и определение следственного судьи Шевченковского райсуда от 14 декабря 2016 года отменить.

Также Апелляционный суд разрешил правоохранителям задержание Захарченко с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Срок действия решения суда - 6 месяцев со дня вынесения.

Как сообщали Українські Новини, Москвича осудили на 11 лет с конфискацией имущества за участие в организации "ДНР".

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны ранее сообщило о намерении российского военно-политического руководства уволить руководителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в случае утраты ими контроля над Ясиноватским плацдармом.