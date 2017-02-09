Суд разрешил заочно арестовать экс-министра Клименко

Апелляционный суд Киева дал разрешение на заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Как сообщает пресс-служба суда, 8 февраля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу защитника, действующей в интересах подозреваемого Клименко, на постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 30 января 2015 года.

"Указанным определением суда первой инстанции удовлетворено ходатайство следователя второго следственного отдела управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Клименко", - сообщили в пресс-службе суда.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей постановила: апелляционную жалобу, поданную защитником в интересах подозреваемого Клименко, удовлетворить частично; постановление следственного судьи Печерского райсуда от 30 января 2015 года отменить; постановить новое определение, которым ходатайство следователя второго следственного отдела управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко удовлетворить; выбрать Клименко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также определением разъяснено, что в таком случае после задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения, о чем постановляет определение.

Как сообщал УНИАН, Клименко возглавлял Министерство доходов и сборов Украины с декабря 2012 года до конца февраля 2014 года. Он принадлежал к приближенному кругу лиц к тогдашнему президенту Виктору Януковича. После Революции Достоинства он бежал из Украины.

Экс-министр подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (участие в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах).

19 сентября 206 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в уголовном производстве против экс-руководства Министерства доходов и сборов времен президентства Януковича эксперты установили убытки в размере 40 млрд долларов.