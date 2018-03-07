Суд разрешил заочное расследование в отношении Курченко

Печерский райсуд Киева в среду дал Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Курченко С.В.", - написала она.