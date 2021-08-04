Суд розблокував припис НАЗК. Агентство знову вимагає звільнити Вітренка

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) зажадало від Кабінету міністрів виконати припис про розрив контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" Юрієм Вітренко. Апеляційний суд скасував рішення ОАСК про припинення вимоги НАЗК.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Припис НАЗК до Кабміну про незаконне призначення керівника НАК "Нафтогаз України" підлягає виконанню - Апеляційний суд скасував рішення ОАСК (окружного апеляційного суду Києва - ред.) про призупинення дії припису", - цитує пресслужба главу НАЗК Олександра Новікова.

В агентстві нагадали, що 3 серпня шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу НАЗК і скасував рішення ОАСК, яким було зупинено дію припису НАЗК Кабінету Міністрів України.

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